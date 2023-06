All’Agricorniola apre il primo “bancomeat”, distributore automatico di carne fresca

Al Bancolat, che distribuisce anche yogurt e dessert, siamo abituati da oltre un decennio. Ma il “bancomeat” non si era ancora sentito. Ad averci pensato è l’azienda agricola Corniola, che ha installato il primo bancomeat nell’area di fronte al proprio agriturismo “Agricorniola” a Sarmato, lungo la via Emilia.

“Parte dall’idea di voler essere sempre al servizio dei nostri clienti – spiega Fabrizio Michelotti, l’imprenditore agricolo proprietario dell’azienda. Le caratteristiche tecniche del distributore garantiscono la preservazione di qualità e sicurezza della carne. “La tecnologia utilizzata – spiega Michelotti – permette il controllo delle giacenze e, molto importante, il monitoraggio costante della temperatura. Se il sistema rileva uno sbalzo della temperatura interna, il distributore si blocca”.

“Non possiamo che essere orgogliosi – fa sapere Confagricoltura Piacenza – di poter annoverare tra le nostre associate aziende come l’azienda agricola Corniola. Aziende che non perdono di vista il legame con le proprie origini e il territorio e al contempo si evolvono e modernizzano per leggere le esigenze del mercato: sono espressione di un’agricoltura produttiva, moderna e in quanto tale anche rispettosa dell’ambiente e del benessere animale”.