Castel San Giovanni si prepara a festeggiare il suo santo patrono con un fitto calendario di eventi adatto a tutti i gusti e a tutte le età.

La fiera patronale, domenica 25 giugno, sarà anticipata venerdì 23 dalla messa in Collegiata alle 18.00 con il vescovo Adriano Cevolotto e dalla consegna del riconoscimento “Castellano dell’anno” in teatro.

Prima ancora Castel San Giovanni) ospiterà una mostra dedicata a Valentino Rossi (inaugurazione lunedì 19 alle 10.00 nella sala espositiva del teatro Verdi), serate musicali, spettacoli teatrali con i Manicomics e con i ragazzi diversamente abili dell’Isola che non c’è. In programma anche esposizioni di moto ed esibizioni di danza.

Il tutto vivrà un prologo già domani con il concerto alle 21.00 in piazza XX Settembre di Bernardo Lanzetti (PFM) e la Beggars’s Farm, insieme a Giorgio Fico Piazza. In città da mercoledì 21 sarà attivo anche il luna park per i bambini.

Durante i giorni della fiera saranno presenti delegazioni della città croata di Slunj, gemellata con Castello, e della città francese Pont-de-l’Isère.

