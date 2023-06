Mille Miglia nel Piacentino, poliziotto tampona Ferrari d’epoca a Fiorenzuola

La “corsa più del mondo” è passata tra le strade e le vie della provincia piacentina. Oltre 400 auto d’epoca sono partite da Parma per la penultima tappa della Mille Miglia, passando per le nostre vallate prima di arrivare a Milano. Come da tradizione, a guidare la carovana di vetture storiche c’è il corteo del Ferrari Tribute con decine di magnifici esemplari della casa di Maranello.

Purtroppo, verso le 10.00 di questa mattina, sulla tangenziale di Fiorenzuola nel corso della manifestazione automobilistica un motociclista della Polizia di Stato in servizio per l’evento ha accidentalmente tamponato una Ferrari d’epoca che a causa dell’impatto ha riportato diversi danni alla parte posteriore. Nessun dei conducenti ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cortemaggiore e Radiomobile per rilevare il sinistro e consentire il ripristino della viabilità.