Compra una PlayStation, il venditore incassa e scompare: a processo due 50enni

Giovane piacentino acquista sul web una PlayStation per 170 euro, ma non riceve nulla e il venditore – una volta incassato il denaro – scompare. I carabinieri di Rivergaro si sono occupati del caso risalendo a due cinquantenni napoletani. Ieri in tribunale al termine della sua requisitoria è stato chiesto per loro 10 mesi. Il giudice ha rinviato l’udienza al prossimo ottobre.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANO SU LIBERTA’