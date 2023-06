“Più verde in città e mobilità sostenibile”: le idee emerse dai Laboratori di quartiere

Più verde in città, incentivare la mobilità sostenibile e aumentare i momenti di confronto tra i soci e l’amministrazione comunale. Sono queste le idee più rilevanti nate dai Laboratori di quartiere promossi dal Comune per ripensare Piacenza grazie al confronto diretto con la collettività, una serie di otto incontri che complessivamente ha coinvolto oltre 200 cittadini che hanno proposto idee e iniziative per migliorare la città.

La restituzione finale dei progetti si è svolta nell’assemblea pubblica ai giardini Margherita: tra le iniziative avanzate, più aree verdi, zone 30 da rinforzare e ripensare il traffico sulla via Emilia per favorire la mobilità sostenibile, il ripristino dei centri aggregativi ed educativi di quartiere, maggiore tutela della sicurezza, il contrasto al consumo di suolo e l’istituzione di comitati di quartiere per rapportarsi periodicamente con l’amministrazione, promuovere momenti di cittadinanza attiva come i cosiddetti venerdì clean per pulire insieme aree verdi e spazi pubblici. A settembre scatterà la seconda fase dei laboratori, verranno realizzati i progetti migliori scelti dopo un lungo lavoro di selezione.