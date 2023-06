Rissa in un bar per un commento sul colore della pelle: una condanna

Cinquantenne piacentino nel corso di un battibecco in un bar ha rivolto sgraditi commenti circa il colore della pelle ad un gruppo di avventori composto da ecuadoriani, magrebini e africani, (sette o otto persone in tutto).

“Improvvisamente mi hanno colpito al volto con un pugno ma non ho potuto vedere chi è stato” aveva detto il cinquantenne in tribunale. il colpo gli aveva fatto sanguinare copiosamente un sopracciglio e rotto gli occhiali, prognosi di una settimana.

Il processo che ha visto la condanna di un artigiano ecuadoriano trentenne si è concluso venerdì. Il sudamericano è stato condannato ad una ammenda da 800 euro e a un risarcimento danni di 3 mila euro. Il fatto come ricostruito in aula era avvenuto il 27 dicembre in un bar di via Colombo. Il pm aveva chiesto la condanna a 9 mesi per l’ecuadoriano.