In arrivo ombrelli colorati in centro: “Più attrattività in estate”. Spesa da 19mila euro

Da via XX Settembre a via Calzolai, da via Chiapponi a via Sopramuro, da via Roma a Corso Vittorio Emanuele. Ombrelli colorati tingeranno (e rinfrescheranno) il centro storico piacentino. L’amministrazione comunale, infatti, ha affidato i lavori di installazione di nuove decorazioni estive nel cuore urbano della nostra città: un’iniziativa di abbellimento che risulta inedita durante i mesi più caldi dell’anno, e non solo più nei giorni natalizi. “Le installazioni temporanee saranno posizionate entro il 23 giugno con l’obiettivo di rendere ancora più attrattivo il centro storico, ma anche di creare zone d’ombra per i passanti attraverso queste coperture sopra le vie” spiega l’assessore al commercio Simone Fornasari, affiancato dai rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Cna. “L’idea di collocare gli ombrelli colorati è nata insieme ai referenti dei negozianti – aggiunge – con la convinzione che il cuore urbano sarà più accogliente e curioso proprio a favore delle categorie economiche, in un periodo in cui rischia di spegnersi”.

Ombrelli variopinti in tessuto, appesi come luminarie, che diventeranno anche protagonisti delle foto sui social network per “spingere il marketing territoriale legato a Piacenza”: è questo, almeno, un altro auspicio dell’amministrazione comunale. L’intervento è stato affidato alla ditta Lightitalia di Genova per una spesa di 19.520 euro (iva inclusa) per il noleggio di tutti i materiali e le operazioni di montaggio, smontaggio e assistenza. Le decorazioni saranno blu, bianche, rosse, verdi, arancioni, bianche, gialle e rosa.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: