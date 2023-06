Salsominore, motociclista ferito dopo una caduta lungo la strada per la Val d’Aveto

Sono serie le condizioni del motociclista rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente stradale in prossimità di Salaominore, lungo la strada che porta alla Val d’Aveto. Ancora da chiarire le cause, stando a una prima ricostruzione pare che il centauro – in località Ortiga’ – abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo e cadendo sull’asfalto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è atterrata l’eliambulanza che ha condotto all’ospedale di Parma il ferito, fortunatamente non in pericolo di vita.

