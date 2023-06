Controlli in Val Trebbia: 29enne denunciato per spaccio e 12 segnalati

Un giovane denunciato per spaccio e altri 12 segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti. In tutto i carabinieri hanno recuperato alcune dosi di cocaina e sequestrato circa 20 grammi di hashish. E’ questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri di Rivergaro e Bobbio sulla Statale 45 e in Trebbia, meta prediletta dai turisti in arrivo dalle province limitrofe.

Un 29enne operaio è stato fermato a bordo di un’auto e alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di alcune dosi di stupefacente contenute nel marsupio. La pattuglia se ne è accorta e ha recuperato la cocaina. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

I 12 giovani segnalati alla Prefettura quali assuntori hanno un’età compresa tra 20 e 29 anni, tutti residenti fuori provincia: a Milano, Reggio Emilia, Lodi e Pavia. Alcuni sono stati controllati sulle rive del Trebbia.