Dolgo di Travo, auto esce di strada lungo la Statale 45 e finisce in bilico sul guardrail

Ha fatto tutto da solo l’automobilista che nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16.30, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in località Dolgo nel comune di Travo. Mentre era intento a procedere lungo la Statale 45, il veicolo – per cause ancora da accertare (non si esclude di un colpo di sonno) – è finito fuori strada, scavalcando il guardrail e rimanendo in bilico. Il conducente, un piacentino di 54 anni, se l’è cavata con un grosso spavento senza rimediare ferite. Sul posto anche una pattuglia della stazione dei carabinieri di Rivergaro per i rilievi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà