Accende il fuoco buttandoci l’alcol. Donna ustionata dalle fiamme a Ferriere

Voleva accendere la stufa ma le fiamme sono salite rapidamente sulle sue gambe. Per fortuna la donna non era sola in casa, in una frazione di Ferriere, ma è stata subito soccorsa dal marito. Arrivata al Pronto soccorso di Piacenza è stata poi trasferita al Centro Ustionati di Parma. Secondo quanto è stato possibile ricostruire ad alimentare il ritorno di fiamma sarebbe stato l’alcol usato per cercare di accendere il fuoco rapidamente.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’