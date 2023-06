“E…state in Musica”, concerti al carcere Novate. Mercoledi le “Spice Girls piacentine”

Prenderà il via mercoledì 21 giugno – giornata dedicata alla Festa della Musica, nata in Francia nel 1982 e presente in Italia dal 2016 – il calendario di spettacoli del progetto “E…state in Musica” della casa circondariale delle Novate organizzato dalla direzione del carcere in collaborazione con “Oltre il Muro”, associazione di Volontariato che opera, ormai da diversi anni, all’interno della Casa Circondariale di Piacenza. Si tratta di vari concerti serali di musica dal vivo con la partecipazione di musicisti di diverso livello e genere musicale, alla presenza di rappresentanti della comunità piacentina.

Durante il primo concerto si esibiranno le “Spice Girls piacentine”, complesso tutto al femminile fondato dalla tastierista Paola Torriani.

Le altre tappe musicali estive saranno:

lunedì 3 luglio, Gruppo Tanzenic Music

lunedì 24 Luglio, Formazione Acustica “Carcere Rebibbia”

martedì 22 Agosto, Cover Band Musicale

lunedì 4 Settembre, Gruppo Musica Celtica