Farini celebra i 40 anni di Croce Rossa, 130 volontari e sei dipendenti

Era il 1983 quando l’allora parroco don Giuseppe Ferrari, e l’allora presidente della Pro Loco, Sergio Migliorini, diedero vita alla Croce Rossa sede di Farini.

Una realtà cresciuta nel tempo e che dopo 40 anni svolge ancora il suo prezioso servizio di emergenza urgenza e attività sociali con i suoi 130 volontari e 6 dipendenti, che ogni giorno mettono in pratica i 7 principi fondamentali del volontario di Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità.

La Croce Rossa di Farini ha festeggiato l’importante traguardo nel fine settimana, con una serata conviviale e con la celebrazione ufficiale, nella mattinata di domenica, alla presenza delle autorità istituzionali e militari, di Croce Rossa e delle Pubbliche assistenze, delle realtà associative locali, dell’associazione Amici del Volontario che sempre sostiene economicamente le iniziative di Croce Rossa Farini.

Tanti gli applausi per i volontari che sono stati in Croce Rossa a Farini per 15, 25 e 35 anni e ancora più calorosi per i volontari che lo sono da 40 anni: Giuseppe Chiappelloni, Mauro Crosato, Emanuele Chiappa, Gaetano Sturla, Piero Masini, Pierluigi Poggioli, Andrea Figoni (alla memoria).