Ragazza di 16 anni avvicinata e palpeggiata da un uomo incappucciato. E’ allarme

Allarme in via Farnesiana, a Piacenza, dove una giovane di 16 anni sarebbe stata avvicinata da un uomo che l’avrebbe palpeggiata e poi sarebbe fuggito. Del caso se ne sta occupando la polizia. Il fatto si è consumato martedì 20 giugno intorno alla mezzanotte di fronte alla scuola De Amicis. La ragazzina ha urlato ed è stata soccorsa da un passante e da una pattuglia di Metronotte che era in zona. Sembra che l’uomo abbia agito con il volto coperto da un cappuccio.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà