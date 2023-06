Scontro tra auto e moto in via Primo Maggio: 40enne all’ospedale

Scontro fra un’auto e una moto ieri sera, 20 giugno, in via Primo Maggio a Piacenza in prossimità di strada Gragnana. Ad avere la peggio il motociclista, un 40enne, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Guglielmo da Saliceto. Nella caduta ha riportato sospette fratture. Il fatto è avvenuto intorno alle 19. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale. Dopo lo scontro sono stati chiamati i soccorsi e in via Primo Maggio è arrivata un’ambulanza del 118. Il motociclista non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente dell’auto.

