Giovedì, 22 giugno, Agazzano scende in piazza per sostenere le cure palliative. Alle 21 in piazza Europa prende il via un concerto organizzato dall’associazione cure palliative di Piacenza. Ad esibirsi sarà Barock band, la formazione guidata da Roberto Barocelli.

