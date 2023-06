Alta Val Tidone, ruba 10 arnie dotate di Gps: 44enne rintracciato e denunciato

Dieci arnie con gli sciami per più di diecimila api, per un valore commerciale tra i 200 e i 300 euro cadauno, rubate pochi giorni fa, sono state recuperate dai carabinieri di Pianello grazie ad un segnalatore Gps. Per il furto è stato denunciato un operaio di 44 anni e le arnie recuperate sono state restituite al proprietario, un apicoltore di 25 anni, residente a Castel San Giovanni.

I militari, non appena ricevuta la segnalazione del furto delle arnie da parte del proprietario, si sono messi subito alla ricerca. Il previdente apicoltore aveva infatti occultato all’interno di alcuni melari un sistema antifurto Gps che, in tempo reale, avverte dello spostamento delle arnie fino a localizzare l’ultima posizione. Quindi, i carabinieri dopo aver contattato il servizio “Arnia Perfetta”, ente proprietario del sistema che era installato sui melari civetta, si sono recati in località Trebecco di Alta Val Tidone dove in un campo coltivato a foraggio hanno rinvenuto nove delle dieci arnie rubate. Gli uomini dell’Arma, grazie ad un agricoltore del posto che aveva notato una persona che da un furgone bianco stava scaricando delle arnie, sono quindi riusciti ad identificare l’autore del furto, un operaio di 44 anni della zona. Quest’ultimo, per non far riconoscere i melari rubati, aveva anche alterato i codici identificativi apponendo un codice riconducibile ad una ditta di salumi. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato.