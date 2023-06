Rotary Valtidone, il concerto benefico per gli alluvionati raccoglie 5.200 euro

Il Rotary club Valtidone ha raccolto 5.200 euro da destinare agli alluvionati della Romagna. La considerevole somma è stata raccolta grazie ad una serata musicale organizzata in piazza Garibaldi a Borgonovo e ad un torneo di padel organizzato al tennis club Campagnoli di Castel San Giovanni. A Borgonovo ospiti sono stati i medici chirurghi che fanno parte della band The Dee kay, insieme anche a Johnny Pozzi dei Cani della Biscia. La band si è esibita di fronte a non meno di 200 persone su un repertorio di brani dei Queen, Beach boys, the Doors, Elvis, Muddy Waters. “I fondi li consegneremo personalmente ad un altro club rotariano di Forlì con cui stiamo prendendo accordi” dicono gli organizzatori della serata in piazza a Borgonovo.

