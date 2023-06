Cade con la moto all’incrocio per Tuna e abbatte tutti i cartelli stradali

Un motociclista è rimasto ferito, per fortuna pare in maniera non grave, dopo essere caduto all’incrocio che dalla Provinciale di Gossolengo porta al ponte di Tuna.

Stando ai rilievi effettuati dalla polizia stradale, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo a terra. La moto ha poi proseguito la corsa e abbattuto i cartelli stradali dell’incrocio stesso.

L’ambulanza inviata dal 118 ha portato il ferito in ospedale per accertamenti, mentre i vigili del fuco sono intervenuti per la messa in sicurezza della motocicletta e dalla zona.

