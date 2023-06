La festa patronale chiude oggi i battenti a Castel San Giovanni con il tutto esaurito.

Da questa mattina le vie del centro storico ospitano un’infilata di oltre 140 bancarelle, e poi luna par e, stand gastronomici.

Si conclude così una settimana di eventi affollatissimi, con cui la comunità castellana ha reso omaggio al suo santo patrono, san Giovanni Battista. “Quest’anno non ci siamo risparmiati”, ha detto il sindaco Lucia Fontana.

Sfidando il caldo tropicale centinaia di persone hanno invaso il centro storico, trasformato in una grande isola pedonale.

In serata cena con la Pro loco, poi le ballerine della scuola di danza del Palestrina, guidate da Nicoletta Fedeli, incanteranno gli spettatori in piazza XX Settembre prima di cedere il posto all’orchestra spettacolo Gianmarco Bagutti.

