Anziani litigano con la badante, i carabinieri li accudiscono per tre ore

I carabinieri sono intervenuti ieri mattina in una palazzina nei pressi di via Leonardo Da Vinci a Piacenza per sedare una lite scoppiata tra una coppia di novantenni e la loro badante. Dopo aver allontanato la donna, gli uomini dell’Arma sono quindi rimasti a vegliare i due anziani per circa tre ore. I due coniugi, entrambi invalidi e già seguiti dai servizi sociali, non erano in grado di deambulare, la loro situazione era aggravata dal fatto che il loro unico figlio si trovava impossibilitato a soccorrerli. Così carabinieri hanno provveduto ad avvisare subito i servizi sociali per far intervenire al più presto il loro personale sul posto.

