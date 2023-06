“Maltrattava gli animali della sua cascina”: ottantenne piacentina a processo

Avrebbe mal governato cani, un cavallo di razza pony, diversi polli e un asino. E’ finita a processo la pensionata piacentina ottantenne accusata di maltrattamento di animali. I fatti erano accaduti alcuni anni fa nella zona di San Protaso, non lontano da Fiorenzuola, dove l’anziana possiede una cascina. Gli accertamenti del caso erano stati svolti dalle guardie zoofile dell’Enpa (ente nazionale della protezione animale) della sezione di Piacenza, che l’altro giorno con altri colleghi ha deposto in udienza, ha deposto anche un veterinario dell’Asl. I testimoni hanno raccontato al giudice che c’era nella cascina di San Protaso una moltitudine di animali che secondo quanto ha in particolare riferito il veterinario versavano in condizioni non buone.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’