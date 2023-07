Calendasco, salgono a 4,6 milioni i fondi Pnrr. “Opere per le future generazioni”

Stanno per essere affidati a Calendasco lavori per tre milioni e 550mila euro che, se si sommano al cantiere già iniziato alla case popolari di via Mazzini, fanno salire a quattro milioni e 600mila euro la quota di finanziamento ottenuta tramite il Pnrr. Denaro che il piccolo comune sulle rive del Po non aveva mai visto in tempi recenti e certamente mai concentrati nell’arco di pochi mesi: grazie ai contributi europei, quindi, il paese cambierà volto.

Dopo il primo cantiere tuttora in corso di efficientamento energetico delle case popolari (da un milione e 50mila euro), in questi giorni è aperto il bando di gara per i lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico delle scuole elementari del paese (da un milione e 150mila euro) e per il recupero delle ex scuderie del castello (da due milioni e 400mila euro). Nel primo caso, il termine di presentazione delle offerte da parte delle ditte sarà il 5 luglio, nel secondo si dovrà attendere il 14 luglio.

“Dietro al progetto scuderie ci sono stati 15 professionisti mentre sono 11 quelli che hanno lavorato al progetto della scuola – spiega il sindaco Filippo Zangrandi -. Questo dà l’idea della mole di lavoro che, assieme all’ufficio tecnico, ci siamo sobbarcati. Ma siamo consapevoli che le opere in questione rimarranno per le future generazioni”.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’