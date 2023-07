“Migliore in tutti gli aspetti”: lo studio che spinge il nuovo ospedale a Podere Cascine

Migliore sotto il profilo dei vincoli urbanistici, sotto quello della configurazione progettuale e sotto quello economico (analisi costi-benefici). A cui si aggiungono una disponibilità maggiore di verde e più concrete possibilità di espansione futura.

L’area 5 “Podere Cascine” vince nettamente la sfida con l’area 6 “Farnesiana” come sito ideale ad ospitare il nuovo ospedale di Piacenza, almeno secondo l’atteso studio comparativo tra i due terreni che il Comune aveva chiesto alla Regione come integrazione al piani di fattibilità e che successivamente l’Ausl di Piacenza ha commissionato alla società di progettazione Policreo di Parma.

Il confronto è avvenuto tra l’area 6 “Farnesiana” (collocata all’esterno del perimetro della tangenziale, quella su cui era ricaduta la scelta della giunta Barbieri) e l’area 5, invece interna al perimetro della tangenziale (si trova a sud-est della città tra la Farnesiana e Corso Europa), cioè la soluzione che la precedente amministrazione di centrodestra aveva scartato, ma che è poi “resuscitata” con l’avvento a Palazzo Mercanti della giunta Tarasconi che ne fece un cavallo di battaglia della campagna elettorale vinta nel 2022.

C’è voluto quasi un anno per ottenere un responso che, alla luce delle analisi tecniche, sembra spianare la strada al cambio definitivo di indirizzo già prefigurato dall’esecutivo di centrosinistra.

Il documento – che verrà illustrato in consiglio comunale nella seduta del 19 luglio alla presenza dei dirigenti dell’Ausl e dei progettisti – è pubblico da alcuni giorni all’albo pretorio dell’azienda sanitaria.

