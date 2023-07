Giovani al lavoro per riqualificare la Baia del Re: ecco i cantieri-scuola

Sono ragazze e sognano di fare le imbianchine e le decoratrici. Così per fare pratica stanno rimettendo a nuovo le porte di accesso al parco della Baia del Re. Sono le studentesse e gli studenti dei Pays de la Loire, che in queste settimane sono ospiti della Scuola Edile grazie ai percorsi di transnazionalità Erasmus+: per la precisione si tratta di dieci ragazze e tre ragazzi che sanciscono anche l’avvio del protocollo d’intesa siglato tra la Scuola Edile e il Comune di Piacenza in materia di cantieri-scuola e presentato dall’assessore Matteo Bongiorni e dal presidente della Scuola Edile Matteo Ratti con il vicepresidente Roberto Varani e Cristina Bianchi. Presente anche una delegazione dell’associazione Nati Stanchi che in queste settimane ha messo a disposizione la sede per i pranzi e le cene dei ragazzi.

