“Devi morire”. Finestrini sfondati e scritte con minacce omofobe: auto vandalizzata

Gravissimo episodio in via delle Teresiane a Piacenza, nella zona del Pubblico Passeggio: l’auto di un quarantaquattrenne originario del Venezuela è stata vandalizzata da sconosciuti con scritte omofobe e minacce. “Maledetto gay, devi morire”, recita una scritta realizzata con una bomboletta spray sulla carrozzeria del veicolo, i cui finestrini sono stati frantumati. Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio, a scoprire l’amara sorpresa – all’alba di oggi – è stata proprio la vittima. L’uomo si è quindi rivolto alla polizia, che ha trasportato via l’auto e avviato le indagini per risalire all’autore del gesto.

