Pianello, piano asfalti da 330 mila euro. Si parte con la via del centro sportivo

A Pianello è partito un piano asfalti da 330 mila euro per riqualificare strade che da anni attendono di essere rimesse a nuovo. Una di queste è la via del centro sportivo. La strada, frequentatissima soprattutto in estate con l’impianto natatorio aperto, è stata asfaltata di recente.

Il piano interessa, o interesserà a breve, anche altre direttrici come la Pianello-Lorenzasco fino alla strada provinciale, dove l’asfaltatura è terminata da poco. In centro paese si rimetterà mano a via Roma e via Freschi, più altre direttrici che conducono alle frazioni.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’