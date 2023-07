Stop al degrado a Castello, multe per chi non tiene pulite le aree di proprietà

Giro di vite a Castel San Giovanni contro degrado e incuria. Nel mirino dell’amministrazione comunale – che ha disposto un stretta ordinando di sanzionare chi non si cura dei propri spazi generando pericoli per la sicurezza e la salute pubblica – finiscono soprattutto le grandi aree abbandonate. Si tratta di luoghi come l’ex Tabacchi, l’hotel Palace, l’ex cinema Augustus.

Proprio nei confronti dei proprietari dell’ex storico locale, oggi ridotto a un rudere, il sindaco Lucia Fontana ha emesso un provvedimento, ordinandone la pulizia entro sette giorni. Pena una sanzione da 25 a 500 euro. “Qui – spiega il primo cittadino – si tratta di un problema non solo di decoro, ma anche di igiene e sicurezza pubblica. Un’eventuale mancata ottemperanza di quanto disposto verrà segnalata alla Procura”. Nel frattempo sono partiti i controlli mirati della Polizia locale.

