I piacentini hanno votato: i vincitori del gioco di Libertà “Una mancia in più”

Simpatia, gentilezza e professionalità, caratteristiche vincenti che hanno conquistato il cuore di chi ogni giorno va al bar per un caffè oppure si reca al negozio per un acquisto o per avere un taglio di capelli a regola d’arte. I piacentini hanno detto la loro, ecco i vincitori del nuovo gioco promosso da Editoriale Libertà “Una mancia in più”.

Una novità dedicata a tre categorie: barista, parrucchiere e commesso, per i quali i lettori hanno potuto votare dando loro una simbolica mancia online. In poco più di un mese il gioco ha avuto più di 1.400 utenti e sono stati assegnati più di 11mila punti totali, che alla fine hanno decretato gli esercenti preferiti.

Nella categoria baristi, l’ha spuntata Elia Pinotti del Bar Statale 45 con 1.964 punti, davanti a Marika Bessi del Bar Tabaccheria della Raffalda e a Daniela Dasca del G-Bar. Tra i commessi, primo posto per Vittorio Ghigliani della Salumeria Artevi di Bobbio con 1.159 punti, seconda Paola Daturi di To Be Donna di Castel San Giovanni, terzo Enrico Braga della Vecchia Macelleria di Cavallo di Castel San Giovanni. Infine, nella categoria parrucchieri, trionfo per Fabio Agnelli di Nat di Gabriele Conforto con 1.696 punti, secondo posto per Serena Trasburgo di Fascino by Elena e terzo per Marco Cavalli di CM Acconciature di Carpaneto.