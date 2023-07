Furti e “spaccate” nei negozi in centro storico. La polizia ferma il presunto autore

Negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi riguardanti furti e “spaccate” ai danni di esercizi commerciali attivi nel centro storico di Piacenza. La Polizia di Stato ha quindi avviato una serie di indagini che hanno portato a individuare e denunciare all’autorità giudiziaria un cittadino italiano proveniente dal lecchese. Per gli inquirenti sarebbe il presunto autore di questi furti.

Le indagini sono state svolte attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza da parte della Squadra mobile; i sopralluoghi della Polizia scientifica hanno permesso di rilevare anche un’ impronta utile in uno dei negozi colpiti, che mediante comparazione dattiloscopica è risultata appartenere a un pregiudicato.

Il soggetto è stato quindi deferito per furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale del centro. Alla luce degli elementi raccolti, all’esito degli immediati accertamenti della Divisione anticrimine, il soggetto è stato quindi sottoposto dal questore di Piacenza alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per tre anni.

Sono tuttora in corso le indagini della Squadra mobile per verificare il coinvolgimento dell’uomo in altri furti.