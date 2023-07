Incidente in via San Bartolomeo: ragazzino in scooter urtato da un’auto

Un ragazzo minorenne che viaggiava su uno scooter, è stato urtato questa mattina, 11 luglio, da un’auto in via San Bartolomeo, a Piacenza. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale che ha effettuato il sopralluogo e gli accertamenti del caso. Il giovane è stato condotto in ospedale da un’ambulanza. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Illeso il conducente della vettura. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso. La circolazione è tornata alla normalità in breve tempo.

