Accusato di aver accecato una cagnolina con il bastone da passeggio: 89enne a processo

Un anziano di 89 anni, accusato di aver accecato un occhio ad una cagnolina volpina con un bastone da passeggio, si è strenuamente difeso ieri in tribunale. L’uomo ha spiegato che in realtà è stato l’animale a “caricarlo”, colpendo autonomamente il bastone con il risultato di perdere la vista da un occhio. Il fatto di cui si è discusso ieri in tribunale era avvenuto nell’estate del 2020 a Macomero di Vernasca. Il processo è stato rinviato al prossimo novembre per consentire l’ascolto di nuovi testimoni.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’