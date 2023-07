Scuole, cambi alla direzione per tre istituti comprensivi. Una new entry

Cambi alla direzione per tre scuole piacentine. In base alle ultime coordinate pubblicate dall’Ufficio scolastico regionale, dal primo settembre Simona Camisa, preside dell’Istituto comprensivo di Lugagnano, diventerà titolare dell’Ic di Castell’arquato (di cui era reggente). La collega Maria Cristina Dragoni, dirigente dell’Ic di Borgonovo, passerà a dirigere in qualità di titolare l’Ic Casaroli di Castel San Giovanni.

Infine, un nuovo ingresso nella mappa dei dirigenti piacentini: si tratta di Roberta Ghirardosi, preside da tre anni, ex docente dell’istituto Romagnosi, che dopo la guida dell’Istituto Stanca di Cremona assumerà il ruolo di preside dell’Ic di Cortemaggiore (di cui era reggente Antonino Candela).

Il quadro dei movimenti ai vertici scolastici per il prossimo anno si completa con la riconferma alla presidenza dell’Iss Cassinari-Tramello di Piacenza di Sabrina Mantini, l’unica dirigente in scadenza.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’ DI MARTEDI’ 18 LUGLIO