Brentei: 32 anni fa la tragedia, sette vittime. “Ricordiamole per ciò che ci hanno donato”

Esserci. Essere presenti, anno dopo anno. Per loro che saranno eternamente i “ragazzi”, quelli portati in montagna per una vacanza. Ci sono sempre Giovanni, Rita, Alessandro, Nella, Mauro e gli altri: tutti gli altri che hanno voluto bene a Carlina Acerbi, Cinzia Ballestri, Francesco Boselli, Matteo Ferdenzi, Michele Ferrari, Nuccio Sebastiano Malaponti, Andrea Rubbino.

Sono passati 32 anni da quando i ragazzi della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes hanno trovato la morte al Brentei, travolti da una colata di neve, fango e sassi il 17 luglio 1991.



Proprio nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes, in occasione dell’anniversario della tragedia, don Giuseppe Basini e don Giuseppe Lusignani hanno celebrato una messa commemorativa.

“Nella nostra vita resta unicamente quello che abbiamo donato, tutto il resto passa – spiega nell’omelia don Basini – come ogni giorno ricordiamo con immenso affetto i nostri ragazzi e tutte le persone che li hanno amati: li ricordiamo con gratitudine per tutto quello che ci hanno donato”.