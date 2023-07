Mancano soldi, ma non volontà: le maestre dipingono le aule della scuola Vittorino

Alla scuola primaria Vittorino da Feltre venti maestre hanno impugnato rulli e pennelli per ritinteggiare diverse aule dell’istituto. Paradosso del Pnrr, che concede fondi importanti per l’acquisto di tecnologie d’avanguardia, ma poi quelle tecnologie hanno necessità di spazi adeguati. E c’è stato da scegliere: o arredi e tecnologie, o lavori edilizi. La scelta è caduta sui primi. Così, pur in mancanza di denaro del bilancio interno della scuola per questo capitolo di spesa, a settembre gli studenti troveranno ugualmente aule restituite a nuova vita.

