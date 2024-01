Il Comune di Caorso apre le porte agli studenti, via al centro educativo

Prende il via martedì 23 gennaio il centro educativo didattico nato dalla collaborazione tra istituto comprensivo e Comune di Caorso. È rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado e si svolgerà nei locali messi a disposizione dall’ente locale, situato al primo piano della Rocca municipale.

Il servizio è finanziato dall’istituto comprensivo attraverso una parte dei contributi assegnati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il capitolo “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica”. Il progetto è modulato in modo tale che i partecipanti svolgeranno tre tipi di attività, concentrate ogni martedì pomeriggio, dalle 15 alle 18: recupero e potenziamento delle competenze di italiano e matematica e laboratorio di scacchi (quest’ultimo è dedicato, dalle 17 alle 18, anche agli studenti della classi quarte e quinte della scuola primaria). In tarda primavera sarà inoltre avviato un laboratorio artistico.

I genitori interessati a far partecipare i propri figli, devono formalizzare l’adesione compilando un modulo disponibile sul sito istituzionale dell’istituto comprensivo da consegnare entro il 22 gennaio alle docenti referenti.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ