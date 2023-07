Momenti di paura a Cadeo: passeggeri bloccati nel treno fermo sotto il sole

Momenti di apprensione, ieri pomeriggio, per i passeggeri di un treno regionale veloce proveniente da Rimini rimasto a lungo fermo sotto il sole senza energia elettrica e senza aria condizionata. A causa di un guasto, il convoglio si è bloccato dopo la fermata di Fiorenzuola, nei pressi di Cadeo, e la temperatura all’interno è improvvisamente divenuta proibitiva.

“Porte e finestrini sono rimasti chiusi per circa dieci minuti” racconta una donna, tra i passeggeri. “La gente era molto spaventata, i bambini piangevano. Alcuni hanno cominciato a prendere a calci le porte per tentare di uscire in cerca di aria. Purtroppo quando accade un guasto elettrico non solo si blocca l’aria condizionata, ma non si possono neppure aprire i finestrini, cosa che invece era possibile fare nei treni di un tempo”.

La piacentina alle 17.44 era ancora in stazione a Fiorenzuola in attesa del treno che avrebbe dovuto riportarla a casa dopo una giornata di lavoro. “È arrivato – racconta – con una decina di minuti di ritardo e, non appena è ripartito, ha cominciato a fare strani rumori. Ha anche rallentato: credo che procedesse a venti chilometri all’ora. Per quei rumori inconsueti io e un mio collega abbiamo scherzato: si tratta di uno dei treni nuovi, non potevamo pensare a un guasto. Invece dopo qualche minuto, in prossimità di Cadeo, eravamo fermi. I controllori hanno abbassato i finestrini soltanto dopo una decina di minuti dallo stop. Il caldo nel frattempo era di-ventato soffocante e tutti si sono avvicinati ai finestrini aperti. Le porte sono state aperte dopo circa 40 minuti. Sentivo un controllore che al telefono diceva: “Non potete abbandonarci così, qui la situazione sta degenerando”. Noi chiedevamo come avremmo potuto andare a casa, ma loro non sapevano darci una risposta. Per quanto mi riguarda, è andata è venuta a prendermi in auto mia sorella e sono arrivata a casa ben oltre le 20”.