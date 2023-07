Sanità Piacenza, Tagliaferri: “Risolvere la carenza di medici con gli incentivi”

“Risolvere il problema della carenza di medici a Piacenza, anche prevedendo incentivi per chi accetti incarichi nelle zone disagiate”. A chiederlo, in un’interrogazione, è Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come “resta la ferita della carenza cronica di medici specialistici nel personale dipendente per i quali l’Ausl non riesce ad assumere nuove risorse in organico, pur continuando a bandire concorsi a raffica. E anche qui fa fede il lungo elenco di concorsi aperti per le più svariate figure, è il caso, per esempio, degli anestesisti o dei medici di emergenza urgenza, per i quali è ben nota e diffusa una carenza che riguarda tutto il territorio. Così per garantire servizi essenziali come quelli del comparto operatorio o del Pronto soccorso ci si deve affidare a liberi professionisti”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà