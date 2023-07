Caldo, terzo black out in poche settimane nella zona di via Colombo

Senza luce per 9 ore. È l’incubo vissuto da diversi piacentini che abitano nella zona di via Colombo, ossia via Casseri, via Millo, via Rebasti e via Marazzani Visconti a Piacenza. Giulio Merli abita proprio qui e ieri notte, insieme alla moglie e ad altri abitanti della zona, si è ritrovato in strada davanti alla cabina elettrica di via Casseri per cercare di capire cosa fosse successo.

Dalle sei di sera alle tre del mattino l’energia elettrica è mancata in tutta la zona: ci sono voluti tre interventi da parte di Enel per ripristinare la normalità dopo ore di attesa al buio ma soprattutto al caldo afoso di questi giorni.

“Il fatto è che non succede per la prima volta: è la terza nel giro di qualche settimana – spiega Merli – e ogni volta succede in concomitanza di giornate caldissime”.

“I guasti di natura accidentale si sono verificati all’interno della cabina secondaria situata in via Casseri e sono stati provocati dalla combinazione di temperature molto al di sopra della media e dal conseguente aumento dei carichi elettrici – si legge nella nota di E-Distribuzione, società del gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione – i tecnici dell’azienda elettrica sono intervenuti prontamente lavorando fino a tarda notte e hanno provveduto alla sostituzione dei componenti andati in guasto”.