Esce di strada e riporta diversi traumi, trasferito in elisoccorso a Parma

Esce di strada e finisce la propria corsa nel campo a lato della carreggiata. A causa dell’impatto è rimasto ferito l’uomo al volante che ha riportato diversi traumi e ferite. Sul posto è intervenuta la Pubblica assistenza Val d’Arda e il personale sanitario del 118.

L’incidente – per il quale sono ancora da chiarire le cause – è avvenuto verso le 11.30 di questa mattina in località Martani, nel comune di Castell’Arquato. I soccorritori hanno disposto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasferito l’uomo all’ospedale Maggiore di Parma. Il conducente non è in pericolo di vita e le sue condizione non parrebbero gravi.