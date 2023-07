Palestre ai Pontieri sono tra le 183 migliori architetture contemporanee della regione

“Prestigioso riconoscimento per un importante intervento della Provincia di Piacenza”. Le due palestre realizzate nell’area dell’ex laboratorio Pontieri tra Palazzo Farnese e Arena Daturi, inaugurate il 17 dicembre 2020, sono state infatti incluse da “EmiliaRomagna 0023-Guida di architettura contemporanea” tra le 183 opere costruite dopo il 2000 che rappresentano il meglio dell’architettura della nostra regione del terzo millennio e che possono essere un esempio nella rigenerazione di città e paesaggio.

A selezionarle è stato il comitato scientifico composto dai presidenti degli Ordini degli Architetti P.P.C. dell’Emilia-Romagna e dagli autori del volume Andrea Rinaldi, Giorgio Teggi e Sergio Zanichelli, affiancati dai gruppi di lavoro costituiti per ogni provincia. All’interno del Festival Architettura “Rigenera Circolare”, la guida ha raccolto i 183 interventi, sia pubblici sia privati, con l’obiettivo di “dare lettura di un territorio all’avanguardia europea in tanti settori, dove l’architettura è stata interpretata in modo pragmatico”, e li ha catalogati secondo una classificazione di bellezza, sostenibilità e inclusione che rimanda ai principi del New European Bauhaus.

Dell’intervento della Provincia, la guida (pubblicata da Corsiero Editore) scrive che “Il progetto ricade nel programma di valorizzazione del compendio ex laboratorio pontieri facente parte del sistema murario farnesiano. Risponde alle esigenze degli istituti scolastici fornendo al territorio una struttura idonea ad ospitare competizioni nazionali, riqualificando un’area dismessa in centro città, utilizzando materiali sostenibili e sviluppando una propria identità e contemporaneità, per rapportarsi in modo armonico con il vicino Palazzo Farnese ed il contesto”. Il progetto esecutivo (l’importo complessivo del progetto ammontava a 4 milioni di euro) fu interamente redatto dai tecnici della Provincia: Laura Tagliaferri, Matteo Bocchi, Davide Marchi e Roberto Dacrema sono tutti citati dalla guida.

A ottenere uno spazio nel volume sono state in tutto dieci realizzazioni piacentine, pubbliche e private: otto (tra le quali l’Urban Center in Stradone Farnese e gli uffici amministrativi Ausl di via Anguissola) sono ubicate in città e due sono site in provincia. A fornire l’introduzione alle pagine dedicate al nostro territorio è uno scritto di Loredana Mazzocchi, presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Piacenza.