Patrick Zaki condannato a tre anni, oggi manifestazione in piazzetta Mercanti

Oggi alle 18.00 in piazzetta Mercanti Amenesty International Piacenza con l’adesione della Camera del Lavoro, del Comitato Donna Vita Libertà e di altre associazioni ha organizzato una manifestazione dedicata a Patrick Zaki.

“️Ieri mattina il tribunale di Mansoura – scrive Amnesty International – ha condannato Patrick Zaki a tre anni di detenzione con false accuse in relazione al suo esercizio pacifico del diritto di espressione. Il verdetto è definitivo e non è soggetto ad appello.

Per Amnesty International Patrick Zaki è un prigioniero di coscienza detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media e deve essere rilasciato immediatamente.

Patrick è stato arrestato ieri direttamente in tribunale, senza la possibilità di replica, per “diffusione di notizie false e terrorismo tra la popolazione” per un post pubblicato nel 2019 in cui denunciava le discriminazioni nei confronti della minoranza cristiano-copta in Egitto

Ha già trascorso 22 mesi in carcere e dovrà restarci per altri 14 mesi. Come ha dichiarato il portavoce della sezione italiana di Amnesty International, Riccardo Noury, questa è una condanna scandalosa per un reato che Patrick non ha commesso.

In questi anni abbiamo sempre chiesto di tenere alta l’attenzione su Patrick imputato dove in Egitto imputato è sinonimo di condannato e così è accaduto.

Ora chiediamo che tutte le possibilità legali vengano intraprese per liberare Patrick Zaki e chiediamo al Governo Italiano per cortesia di intervenire”.

Qui il link all’appello sul sito di Amnesty International sezione Italiana

https://www.amnesty.it/appelli/liberta-per-patrick/