Alpini, a settembre Festa Granda a Ziano. Ci sarà anche una mostra fotografica

Ziano si prepara già ad ospitare il raduno provinciale delle penne nere che da venerdì 15 settembre a domenica 17 terrà banco in paese. In vista della Festa Grande gli alpini di Ziano hanno messo a punto un ricco calendario di eventi e si sono organizzati con tutte le associazioni del paese per farsi trovare preparati. “Dal 1937, anno in cui il nostro gruppo venne fondato – dicono gli alpini di Ziano – non abbiamo mai ospitato una Festa Granda qui nel nostro paese”.

Questa sarà quindi la prima, motivo per cui per le penne nere di Ziano sarà un banco di prova particolarmente impegnativo. Tra le chicche che faranno da corollario al raduno provinciale sabato 16 settembre alle 17 nel cortile del castello di Ziano verrà inaugurata una mostra fotografica che documenta gli 85 anni di vita del gruppo di Ziano, uno dei più longevi della provincia.

“Le foto – dicono gli alpini del gruppo guidato da Bruno Ferrari – le abbiamo prese dal nostro archivio, ma anche dagli archivi delle tante persone che ci hanno messo a disposizione il loro materiale”.