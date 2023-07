Distribuzione diretta dei farmaci in ospedale, da agosto attivo ZeroCoda

Il sistema ZeroCoda sarà attivo anche per la distribuzione diretta dei farmaci all’ospedale. Dall’1 agosto sarà quindi possibile accedere al servizio tramite appuntamento online, evitando attese o file, prenotando su auslpiacenza.zerocoda.it e scegliendo una data e un orario per recarsi in ospedale, il tutto in modo gratuito e senza creare un utente. Un SMS o una email conferma la registrazione dell’appuntamento indicando il numero di prenotazione. È possibile prenotare anche per i familiari.

Ottenuto l’appuntamento, la persona può presentarsi con qualche minuto di anticipo e accedere direttamente alla sala d’attesa della Distribuzione diretta. Quando il proprio numero di prenotazione compare sul monitor, il cittadino si può rivolgere al farmacista mostrando il codice di prenotazione (stampato o su smartphone).

“Dopo il successo del sistema Zerocoda per le prenotazioni degli esami di Laboratorio – evidenzia Paola Bardasi, direttore generale dell’Ausl di Piacenza – ampliamo la possibilità anche al ritiro farmaci in ospedale. È un ulteriore tassello del percorso di innovazione che l’Azienda ha intrapreso per essere sempre più vicina alle esigenze della cittadinanza”.

“Già da oggi – aggiunge Stefano Fugazzi, direttore Servizi per l’accesso e relazioni con l’utenza – è possibile cominciare a prenotare sul sito per appuntamenti a partire dal 1 agosto. Da mesi, insieme ai colleghi dell’Ict aziendale (Information e communication technology) siamo al lavoro per ampliare questo sistema di prenotazione ad altre funzioni”

“La Distribuzione diretta dei farmaci – conclude Alessandra Melfa, che ha seguito il percorso di attivazione di ZeroCoda – è un servizio rivolto ai pazienti dimessi dall’ospedale, ai malati cronici e ai cittadini con piani terapeutici prescritti da uno specialista. È aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16”.

Oltre alla sede dell’ospedale di Piacenza, la Farmacia distribuzione diretta eroga medicinali anche nelle Case della Salute e della Comunità di Piacenza (piazzale Milano), Podenzano e Monticelli e negli ospedali di Castel San Giovanni, Fiorenzuola e Bobbio.