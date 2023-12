“Con sorrisi e chiacchiere supportiamo i pazienti”: nuove volontarie per Avo

Nuovi rinforzi per Avo, l’associazione dei volontari ospedalieri di Piacenza. Sotto l’albero di Natale del gruppo, attivo in supporto ai pazienti ricoverati nel nostro territorio, ci sono nuove persone disposte a dedicare un po’ del loro tempo alla cura sociale e psicologica verso i malati. Ma i volontari non sono mai abbastanza: “C’è una forte carenza, ne servirebbero sempre di più” spiegano i referenti di Avo. Le interviste nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.