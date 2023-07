Ecco la “Stoviglieria” anti-spreco di Legambiente: kit di piatti lavabili per le feste

Piacenza fa guerra alla plastica. La fa il Comune (con l’adesione alla strategia “Plastic free” votata all’unanimità dal consiglio comunale di cui Libertà ha parlato nei giorni scorsi) e la fa Legambiente Piacenza. Il progetto si chiama “Stoviglieria” e mira nel concreto a rendere più ecologiche le feste dei piacentini.

“Proprio quest’anno abbiamo pensato di inaugurare una “Stoviglioteca” riguardante specificatamente le feste private o familiari e piccoli eventi – spiega la presidente del circolo di Legambiente Laura Chiappa – mettiamo a disposizione nella nostra sede, in via Giordani 2, alcuni kit da 30 o 50 piatti fondi e piani, bicchieri in plastica dura lavabile e riutilizzabile colorati, forchette e cucchiai per chi voglia evitare di utilizzare prodotti usa e getta nelle proprie feste e ricorrenze, in modo da non produrre nuovi rifiuti. Le stoviglie devono essere ritirate e riconsegnate, lavate, alla sede di Legambiente: il servizio è gratuito, ma è ovviamente gradito un eventuale piccolo contributo o l’iscrizione alla nostra associazione”.

Già da anni Legambiente, guardando alla produzione di rifiuti usa e getta di tantissime feste, sagre, grest ed eventi del territorio, ha avviato un progetto ad hoc “per mettere a disposizione di Comuni, associazioni, proloco e grest alcuni kit di stoviglie per Ecofeste, costituiti da piatti fondi e piani, bicchieri in plastica dura lavabili e riutilizzabili, forchette e cucchiai oltre a 4 lavastoviglie rapide per il lavaggio” spiega Chiappa