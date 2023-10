Città verdi: Piacenza 46esima. Ultima per produzione rifiuti; 11esima per gli alberi

Piacenza risulta 46esima nella classifica delle città verdi di Legambiente, lo scorso anno era 44esima. Il rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia, pubblicato da IlSole24ore, si basa su 19 parametri che fotografano le performance ambientali di 105 città capoluogo in 5 macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente.

Quest’anno sul podio salgono Trento, Mantova e Pordenone. La prima città emiliana è Reggio Emilia al quinto posto della classifica nazionale. Ultima Palermo preceduta da Catania e Caltanissetta.

Piacenza risulta fanalino di coda per rifiuti prodotti (kg pro capite). La performance migliore riguarda gli alberi in cui risulta all’11esimo posto.

Entrando nel dettaglio delle singole classifiche, nella macroarea Ambiente, Piacenza si posiziona all’11esimo posto per il numero di alberi ogni 100 abitanti, 19esima per le isole pedonali, 46esima per il solare pubblico (potenza installata in kw su edifici pubblici ogni mille abitanti), 62esima per l’uso efficiente del suolo (Indice sintetico 0-10 di consumo di suolo/residenti e livello di urbanizzazione/residenti).

Nella macroarea Aria le posizioni non sono positive, Piacenza è 63esima per la concentrazione media di biossido di azoto, 82esima e 84esima rispettivamente per le giornate di superamento dei limiti di ozono e di polveri sottili Pm10.

Nella macroarea Acqua è 86esima nei consumi idrici domestici (litri per abitante al giorno), 17esima per la dispersione idrica, ovvero differenza percentuale tra acqua immessa in rete e consumata per usi civili, industriali e agricoli.

In merito alla Mobilità, nella classifica infrastrutturazione per ciclabilità. Piacenza risulta al 18esimo posto, nell’offerta trasporto pubblico (percorrenza in km per vettura per abitante) è 32esima, in merito ai passeggeri del trasporto pubblico locale è 26esima. Nella classifica vittime della strada (morti+feriti) Piacenza risulta 91esima e 85esima in quella relativa alla Ztl (metri quadrati ogni 100 abitanti).

Sul fronte rifiuti, per la raccolta differenziata Piacenza è al 41esimo posto e per rifiuti prodotti risulta al 105esimo posto, ultima in classifica.

