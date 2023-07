Sanità, protesta in piazza: “A Piacenza un anno di attesa per intervento alla tiroide”

Investire sulla medicina territoriale, ripristinare la piena funzionalità delle strutture ospedaliere e ridurre i tempi di attesa. Sono le richieste con cui stamattina la Cgil è scesa in piazza Cavalli insieme ad altre organizzazioni sindacali, associazioni e comitati della provincia per denunciare i tagli alla sanità. Il Coordinamento piacentino su salute e medicina territoriale ha denunciato il caso vissuto da una piacentina: “Un’attesa di dodici mesi per un’operazione alla tiroide nonostante una prescrizione di trenta giorni, un ritardo che ben rappresenta lo stato della sanità locale vittima di problemi di organico e organizzazione inefficiente”. Le interviste nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà