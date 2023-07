Macerato di Coli, ciclista ferita dopo una caduta: a Parma in elisoccorso

Una caduta rovinosa in bicicletta è costata ad una donna di 40 anni il trasporto in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma. Nella mattinata di oggi a Macerato, nel comune di Coli, la ciclista ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra e rimediando serie ferite. Particolarmente grave un trauma facciale che ha indotto la centrale operativa del 118 ad inviare sul posto il servizio di elisoccorso arrivato da Pavullo: dopo le prime cure prestate dagli operatori della Pubblica Assistenza – giunti sul posto con due mezzi provenienti da Travo e Bobbio – la donna è stata condotta al nosocomio della città ducale. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

