Anziano incastrato dopo incidente all’incrocio: liberato dai vigili del fuoco

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto stamattina all’incrocio tra via Spinazzi e via Divisione Partigiana a Piacenza. A scontrarsi, stando ad una prima ricostruzione, sarebbero state due auto. Uno dei due veicoli, in seguito all’impatto, sarebbe finito contro un’altra vettura, condotto da un un uomo di 88 anni: quest’ultimo, ferito leggermente, è rimasto incastrato nell’abitacolo. Per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118 con un’ambulanza della Croce Bianca. Agli agenti della polizia locale il compito di ricostruire l’accaduto.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà